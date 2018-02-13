Команда Red Bull Racing покажет новый автомобиль 19 февраля

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Австрийский коллектив Red Bull Racing раскрыл дату премьеры своего нового автомобиля. Машину с индексом RB14 покажут уже в будущий понедельник, 19 февраля. Соответствующая информация появилась на официальном портале и в микроблоге Twitter команды.

Red Bull Racing, к сожалению, не стала сообщать никакой информации о своей машине. Отметим, что в нынешнем году команда изменит традиции и проведёт презентацию одной из первых, а не последней. Напомним, уже в четверг, 15 февраля, своё детище с индексом FW41 покажет британская Williams. Затем 20 февраля свои автомобили презентуют в режиме онлайн на официальных сайтах французский Renault и швейцарский Sauber, на следующий день дебютируют машины Ferrari и Mercedes, а 23 февраля – McLaren.

Индийская команда Force India может представить своё авто 25 февраля, но пока эта информация не была подтверждена официально. Наконец, коллективы Toro Rosso и Haas F1 проведут презентации 26 февраля.