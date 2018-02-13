VistaNews.ru


Команда Red Bull Racing покажет новый автомобиль 19 февраля

Сегодня, 05:00

Австрийский коллектив Red Bull Racing раскрыл дату премьеры своего нового автомобиля. Машину с индексом RB14 покажут уже в будущий понедельник, 19 февраля. Соответствующая информация появилась на официальном портале и в микроблоге Twitter команды.

Red Bull Racing, к сожалению, не стала сообщать никакой информации о своей машине. Отметим, что в нынешнем году команда изменит традиции и проведёт презентацию одной из первых, а не последней. Напомним, уже в четверг, 15 февраля, своё детище с индексом FW41 покажет британская Williams. Затем 20 февраля свои автомобили презентуют в режиме онлайн на официальных сайтах французский Renault и швейцарский Sauber, на следующий день дебютируют машины Ferrari и Mercedes, а 23 февраля – McLaren.

Индийская команда Force India может представить своё авто 25 февраля, но пока эта информация не была подтверждена официально. Наконец, коллективы Toro Rosso и Haas F1 проведут презентации 26 февраля.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.