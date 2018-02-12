Администрации Караидельского района понадобилось авто за 2 млн рублей

Сегодня, 17:55

На сайте Госзакупок появилось новое заявление: администрация Караидельского района Башкортостана намерена приобрести кроссовер для своих нужд. «Легковушку» намерены приобрести за 1,999 млн рублей.

В техзадании на сайте указано, что кроссовер для администрации должен быть 2017-2018 года выпуска. Кроме того, пробег «легковушки» не должен превышать 20 км. Авто должно быть оснащено четырехцилиндровой силовой установкой производительностью более 180 «лошадей». Максимальная скорость кроссовера должна составлять 208 км/ч.

Авто для администрации Караидельского района должно быть черного цвета. В списке оснащения кроссовера должны быть системы обогрева наружных зеркал и переднего ряда сидений, система «ЭРА-ГЛОНАСС» и система распознавания пешеходов. Также кроссовер должен иметь передний подлокотник и беспроводной интерфейс для телефона. В багажном отделении авто должна числиться розетка на 220 Вт. Администрация готова заплатить за авто максимум 1 999 000 рублей.