Mercedes-Benz показал ТОП-5 своих лучших автомобилей

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Разработчики из компании Mercedes-Benz опубликовали видеоролик, на котором продемонстрированы пять лучших автомобилей бренда по версии самих создателей. Примечательно, что первое место досталось классическому спорткару, выпущенному ещё 63 года назад.

Немецкие разработчики уверены, что самым роскошным и ценным автомобилей Mercedes-Benz стал выпущенный в 1955 году спортивный родстер Mercedes-Benz 300 SLR, тираж которого в своё время составил всего две единицы. Модель приводилась в движение 3,0-литровым 310-сильным бензиновым мотором от болида Формулы-1.

На втором месте расположился самый дорогой в истории немецкой компании кабриолет – Mercedes-Maybach S650 Cabriolet, который имел рекомендованный ценник в 300 000 евро (примерно 21 300 000 рублей). Всего было выпущено 300 таких автомобилей.

Далее в рейтинге следует легендарный Mercedes-Benz 600, который выпускался с 1963 по 1981 год и чаще всего приобретался знаменитостями и крупными бизнесменами.

Четвертая строчка рейтинга достается Mercedes-Benz G650 Landaulet, который является самым роскошным и экстремальным внедорожником компании, а замыкает ТОП-5 спортивный родстер Mercedes 540K 1936 года.