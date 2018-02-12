Китайский «убийца» Tesla Model X может сойти с конвейера в 2018 году

Вчера, 19:07

Китайский стартап Xpeng сообщает о том, что бренд смог получить необходимое финансирование для налаживания серийного кроссовера Xpeng G3, который разработчики называют серьёзным конкурентом для Tesla Model X. Не исключено, что первые товарные электрокары покинут производственный конвейер уже в 2018 году.

Согласно данным зарубежных изданий, компания Xpeng получила финансирование на налаживание серийного производства электрических кроссоверов Xpeng G3Ю, который пока существуют только в виде единственного концепта. Эксперты уверены, что молодой бренд имеет всё для того, чтобы соперничать с Tesla.

Отмечается, что на сегодняшний день Xpeng получила более 350 000 000 долларов инвестиций, а одним из инвесторов стала компания Foxconn, которая производит смартфоны Apple iPhone, фотокамеры Canon, игровые консоли Sony PlayStation 4 и многое другое. Кроме того, спонсором Xpeng стал и китайский гигант интернет-торговли Alibaba.

Напомним, что новый Xpeng G3 был представлен гостям выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе в январе нынешнего года. Концепт получил стильный и современный дизайн, а также 190-сильный электромотор. Ожидается, что серийный кроссовер получит ценник в 40 000 долларов, что намного дешевле, чем Tesla Model X.