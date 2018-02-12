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Тоннели Hyperloop ускорят производство Tesla Model 3

Сегодня, 16:14

Илон Маск, руководитель компании Tesla, на прошедшей встрече с инвесторами озвучил свой план по решению проблем с производством Tesla Model 3. Бизнесмен уверен, что ускорить сборку помогут электрические грузовики Tesla Semi и вакуумные тоннели Hyperloop от компании Boring Company.

Илон Маск напомнил, что между заводом по производству батарей «Гигафабрика 1» и основными производственными мощностями Tesla лежит путь в 400 километров, поэтому доставка аккумуляторов является довольно дорогостоящей операцией. Изначально между двумя производственными площадками планировалось построить подземный тоннель Hyperloop от компании Boring Company, также принадлежащей Илону Маску.

Несколько позже планы были скорректированы и в Tesla решили, что для доставки аккумуляторов более выгодно будет использовать электрические беспилотные грузовики Tesla Semi. Запаса хода моделей хватит для дороги в оба направления.

Вместе с тем компания Tesla не планирует отказываться от использования вакуумных тоннелей от Boring Company. Такая конструкция будет сооружена между заводом по производству кресел и основной сборочной площадкой Tesla на дистанции в два километра. Господин Маск отметил, что отточенная логистика поможет ускорить сборку Tesla Model 3 до 600 000 единиц в год.


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