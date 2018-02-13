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На Мальте найден автосалон с раритетными Subaru без пробега

Сегодня, 03:00

На страницах европейских СМИ появилась информация о том, что на Мальте был найдет заброшенный автосалон компании Subaru, который стал настоящей «капсулой времени». В шоу-руме представительства расположились давно снятые с производства автомобили японского бренда.

На страницах автомобильного блога Carsaddictions появилась информация о том, что на Мальте был найден заброшенный дилерский центр компании Subaru. На опубликованных снимках можно увидеть, что в шоу-руме находится множество редчайших автомобилей Subaru, которые давно сняты с производства, но не имеют пробега.

Местные жители рассказали, что в середине 90-х годов прошлого века автосалон являлся единственным центром Mazda на острове и пользовался безупречной репутацией, но в дальнейшем дилер не выдержал конкуренции с новыми и более крупными импортерами. Отмечается, что директор дилерского центра раньше регулярно приходил на работу, но последние пять лет местные жители видят его крайне редко.

 

В шоу-руме дилерского центра на Мальте расположились раритетные коммерческие автомобили Subaru, а также старые Subaru Impreza и Subaru Justy. Самым любопытным автомобилем в коллекции является полноприводное купе Subaru XT, которое было снято с производства ещё в 1991 году.  


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