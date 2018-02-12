Составлен ТОП-10 самых продаваемых авто на корпоративном рынке России

Вчера, 21:24

Автоэксперты агентства «АВТОСТАТ» исследовали продажи на российском корпоративном авторынке. По итогам 2017 года был составлен ТОП-10 самых популярных моделей у юридических лиц России.

С приростом в 38,5% и продажами в 9 889 авто первое место в рейтинге заняла LADA Largus, которая лишь на пять авто обогнала лидера 2016 года. Второе место досталось Hyundai Solaris, в прошлом году было реализовано 9 884 авто, что на 22% больше чем годом ранее. Третье место досталось Volkswagen Polo, продажи седана в прошлом году выросли на 11% до 8 771 единицы. В первой пятерке ТОП-10 самых популярных моделей у юридических лиц также оказались KIA Rio с приростом в 48% до 8 248 авто, а также Skoda Rapid, продажи которой выросли на 43,5% до 7 661 машины.

Следом идут Toyota Camry и Renault Logan, спрос на которые также вырос на 20% и 23%. В результате в прошлом году на корпоративном рынке было приобретено 7 631 и 6 443 автомобиля. Восьмое место в рейтинге корпоративных продаж оказалась Skoda Octavia с приростом в 9% до 6 079 авто. ТОП-10 самых популярных моделей на корпоративном рынке занимают LADA Granta и LADA 4x4. Продажи первой выросли на 34% до 5 657 машин, а второй на 16,5% до 6 443 авто.