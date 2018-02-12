CarPrice запускает новый онлайн-аукцион CarPrice Market

Вчера, 21:06

Российская компания CarPrice сообщает о том, что 12 февраля нынешнего года стартовал обновленный онлайн-автомаркет CarPrice Market. Отмечается, что теперь в сделках могут участвовать и частные клиенты, а не только дилеры и автосалоны.

Согласно данным российских автомобильных изданий, компания CarPrice открывает новый онлайн-автомаркет CarPrice Market, в рамках которого осуществляются продажи подержанных автомобилей. Примечательно, что отныне участвовать в аукционе могут не только автосалоны и дилерские центры, но и частные продавцы и покупатели.

Денис Долматов, руководитель компании CarPrice, отметил, что владельцы выставляемых на продажу автомобилей не могут самостоятельно разместить объявление. Для того, чтобы участвовать в торгах, владелец должен посетить специализированную точку, где технические эксперты проведут сертификацию автомобиля по 500 параметрам. Только после этого модель будет предложена для покупки.

Тогда, когда автомобилем заинтересуется покупатель, CarPrice Market организует сторонам встречу, в рамках которой будет обсуждена сделка. Владелец авто получает деньги в офисе CarPrice Market, а комиссия сервису может составлять от 3 до 5 процентов. В CarPrice уверены, что сегодня более 70% автолюбителей пользуются интернетом, поэтому сервис будет популярен.