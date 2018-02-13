Mercedes-Benz собирается покинуть Детройтский автосалон

Сегодня, 04:00

Руководство немецкого бренда Mercedes-Benz задумалось над отказом от участия в одном из крупнейших международных автосалонов, который ежегодно проходит в Детройте. Об этом пишет издание Automotive News.

Пока Mercedes-Benz окончательно не решил покинуть Детройтскую автовыставку, однако другие автомобильные компании могут последовать его примеру.

«Мы посмотрим, насколько Детройтский автосалон сочетается с нашим календарем презентации новых моделей и есть ли более эффективный формат для наших потребностей», – подчеркнул один из сотрудников компании Mercedes-Benz, пожелавший остаться неизвестным.

В настоящее время немецкая марка сильнее заинтересована в отдельных презентациях новых автомобилей или участии в выставках, подобных CES, где показывают высокие технологии. Также компания не против экспериментальных форматов. Например, в рамках автосалона во Франкфурте Mercedes-Benz совместно с организатором фестивалей South by Southwest провел мероприятие Me Convention, в ходе которого зачитывались доклады по теме инновационных технологий.

Примечательно, что традиционные автосалоны создавались прежде всего, чтобы потребителям было проще сравнивать цены на модели от различных производителей, поэтому в наши дни они перестают быть актуальными.