Хэтчбек Renault Kwid получил «супергеройские» спецверсии

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Компания Renault готовится вывести на автомобильный рынок Индии хэтчбеки Renault Kwid в специальной версии Super Hero Edition. Отмечается, что бюджетная «пятидверка» представлена в двух вариантах исполнения, посвященных Капитану Америке и Железному Человеку из веселенной комиксов Marvel.

Согласно данным зарубежных автомобильных СМИ, индийское подразделение компании Renault предложит своим клиентам приобрести особые хэтчбеки Renault Kwid в специальной версии Super Hero Edition. Модель доступна в двух вариантах, посвященных двум разным героям вселенной Marvel.

Первый автомобиль получил белый колер кузова, а также красные и синие цветовые акценты, что является отсылкой к внешности Капитана Америки. Кроме того, хэтчбек получил наклейку в виде щита супергероя на кузове, а также шильдики с надписями «Суперсолдат».

Вторая версия Renault Kwid Super Hero Edition посвящена Железному Человек – кузов автомобиля окрашен в красный цвет с оранжевыми вставками, что является повторением цветов костюма Тони Старка.

Под капотом Renault Kwid Super Hero Edition скрывается 1,0-литровый бензиновый мотор на 67 «лошадок», который может сочетаться с АКПП и «механикой». В основе модели лежит производственная платформа CMF.