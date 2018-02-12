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Гоночный Ford Mustang 1968 года дебютировал в формате конструктора Lego

Вчера, 20:37

Датская компания Lego совместно с американским автопроизводителем Ford представила новую модель Lego Ford Mustang 1968, которую можно собрать из конструктора. Продажи новинки стартуют уже 1 марта, а сама моделька войдет в линейку Lego Speed Champions.

Согласно данным американских автомобильных порталов, компании Lego и Ford выпустили модель гоночного маслкара Ford Mustang 1968 из всемирно известного конструктора. Отмечается, что игрушечный автомобиль состоит из 183 различных деталей, в список которых включен гонщик в классической форме, набор миниатюрных инструментов, а также табло, указывающее рекордное время круга болида.

Разработчики сообщили, что новый Ford Mustang 1968 станет доступен для покупки уже с 1 марта 2018 года. Поклонникам коллекционных конструкторов Lego придётся выложить за новинку 14,99 долларов, что эквивалентно 820 рублям по актуальному курсу.

Стоит напомнить, что компании Lego и Ford сотрудничают уже далеко не первый раз. Ранее коллекционную линейку Lego Speed Masters пополнили пикап Ford F-150 Raptor и маслкар Ford Mustang текущего поколения, а в коллекцию Lego Speed Champions входят суперкары Ford GT и Ford GT40. Также в коллекции конструкторов стоит отметить модели McLaren 720S, Bugatti Chiron и Porsche 911.


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