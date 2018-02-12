В России стартовали продажи Peugeot 5008 нового поколения

Сегодня, 14:51

Компания Peugeot приступила к продажам нового флагманского кроссовера Peugeot 5008 с передним приводом на российском рынке. Автомобиль доступен в трёх версиях стоимостью от 1 899 000 до 2 178 000 рублей.

Peugeot 5008 первой генерации производился в кузове минивэна, однако вследствие последних тенденций рынка модель превратилась в семейный SUV. При помощи системы Advanced Grip Control можно в зависимости от типа дорожного полотна регулировать настройки управляющей электроники, что частично компенсирует отсутствие полного привода.

Россияне смогут купить новый Peugeot 5008 с пятью или семью посадочными местами в трёх исполнениях: Active, Allure и GT Line. Уже в начальной комплектации Active кроссовер получил двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, датчики света, дождя и парковки, подогрев передних сидений и лобового стекла, цифровую приборную панель i-Cockpit на 12 дюймов и 8-дюймовый тачскрин мультимедийного центра.

На новом Peugeot 5008 применили ту же платформу EMP2, что и на «младшем» Peugeot 3008. Новинка приводится в движение 1,6-литровым турбированным мотором THP, развивающим 150 лошадиных сил. Также доступна версия с 2,0-литровым «дизелем» BlueHDi с аналогичной отдачей. Оба двигателя работают в тандеме с 6-диапазонной автоматической трансмиссией Aisin.