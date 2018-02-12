Презентация нового компактного кроссовера УАЗ 3170 состоится в 2022 году

Сегодня, 14:24

В 2022 году состоится презентация нового компактного кроссовера УАЗ 3170. Новинка получит 2,5-литровый силовой агрегат, который будет выдавать 150-170 лошадиных сил в паре с МКПП или «роботом» с двойным сцеплением.

В рамках презентации новых версий УАЗ «Патриот» производитель сообщил, что вскоре выйдет очередное обновление модели, а также ведется разработка совершенного нового компактного кроссовера УАЗ, который назовут 3170. Размеры новинки следующие: длина – 4 600 мм, база колес – 2 660 мм, а клиренс будет более 200 мм.

Не известно на какой платформе будет построен новый кроссовер УАЗ 3170, однако его оснастят мотором без турбонаддува объемом 2,5 литра, который выдает 150-170 «лошадей». В паре с отечественным двигателем будет работать «механика» или «робот» с двойным сцеплением.

Уже в базе компактный кроссовер оснастят шестью подушками безопасности, парктрониками, кондиционером, панорамным люком, системой кругового обзора, мультимедийным комплексом, а также системами подогрева зеркал и кресел.