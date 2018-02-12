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Опубликован новый тизер кроссовера Hyundai Santa Fe нового поколения

Сегодня, 16:49

Корейские разработчики из компании Hyundai опубликовали свежее тизерное видео нового кроссовера Hyundai Santa Fe следующей генерации. Публичная премьера версии для Южной Кореи состоится уже 21 февраля нынешнего года, в то время как европейский кроссовер дебютирует на автосалоне в Женеве в марте 2018 года.

На свежем тизерном ролике, посвященном новой генерации Hyundai Santa Fe, можно увидеть некоторые детали дизайна нового кроссовера. Отмечается, что модель получила стильную зауженную оптику и шестиугольную решётку радиатора, которая соответствует языку дизайна всех новинок корейской компании. Сзади расположился увеличенный бампер, который скрывает сдвоенные патрубки выпускной системы.

В список оснащения нового Hyundai Santa Fe в зависимости от выбранного варианта исполнения может входить современный 8,0-дюймовый мультимедийный комплекс, система мониторинга слепых зон, система экстренного торможения и многое другое.

Моторная линейка нового Hyundai Santa Fe состоит из 2,0-литрового бензинового турбомотора отдачей в 240 «лошадок», а также двух дизельных агрегатов мощностью в 186 и 202 лошадиные силы.

Стоимость нового Hyundai Santa Fe составляет 28 150 000 вон, что эквивалентно 1 500 рублей. Приём заказов на модель в Южной Корее уже стартовал, а потенциальными владельцами новинки уже  стали тысячи корейцев.


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