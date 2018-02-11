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В сети рассекречен интерьер нового хэтчбэка KIA Cee'd

Вчера, 20:12

Обозреватели американского специализированного портала Carscoops обнародовали шпионские фотографии интерьера нового корейского хэтчбэка KIA Cee’d. Публичная премьера новинка намечена на Женевском автосалоне, который откроет свои двери 8 марта 2018 года.

При рассмотрении выложенных в сеть фотоснимков становится понятно, что интерьер модели полностью обновился. Среди изменений стоит выделить новое рулевое колесо, панель управления с двумя колодцами, пересмотренная центральная консоль с внушительным тачскрином мультимедийного центра и иной блок управления климат-контроля. Помимо того, произойдет улучшение отделочных материалов салона.

Первые официальные фото нового KIA Cee’d обнародованы в начале февраля текущего года. Тоже же представители KIA сообщили об изменении названия с Cee’d на Ceed. Полностью же внешнее оформление рассекретили на шпионских фото в декабре 2017 года без камуфляжной пленки в Южной Корее.


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