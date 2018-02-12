На дорожные тесты вывели новый спорткар Jaguar F-Type 400

Сегодня, 06:00

Журналисты одного из профильных изданий вывели на тест-драйв новый британский спорткар Jaguar F-Type 400. Отмечается, что конструкторы бренда хорошо поработали над авто, позволив ему занять лидирующие позиции в своем классе.

Новый спорткар Jaguar F-Type 400 могут предложить в кузовах купе и кабриолет с системами полного и заднего приводов. В моторном отсеке обновленного спорткара разместился 6-цилиндровый агрегат рабочим объемом 3,0 литра с мощностью 400 л.с. Мотор функционирует в паре с 8-диапазонной автоматической трансмиссией.

Среди обновлений Jaguar F-Type 400 стоит выделить колесные диски размером 20 дюймов и роскошный салон, получивший черно-желтую палитру. Помимо того среди функций следует назвать руль с обогревом, 8-дюймовый сенсорный дисплей с навигационной системой, кожаные кресла, стеклоочистители ветрового стекла с повышенной чувствительностью к дождю и переключателем функционального режима на регулируемой динамике бренда.