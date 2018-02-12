В сеть попали рендеры нового родстера BMW Z4

Сегодня, 05:00

Конструкторы баварского премиального бренда BMW готовят к выпуску свой новый родстер BMW Z4. Однако в сеть уже утекли первые рендерные изображения, созданные независимыми художниками.

Согласно информации, обнародованной журналистами профильными СМИ, грядущий родстер BMW Z4 может получить звание самой ожидаемой новинки. На сегодняшний день отсутствуют данные о дате, когда представят родстер. Однако авто неоднократно уже был замечен фотошпионами на дорожных и трековых тест-драйвах.

Дизайнеры представили свою визуализацию родстера BMW Z4, который имеет общую платформу с отреставрированным японским купе Toyota Supra. Под капот родстер получит 2-литровый турбированный агрегат с отдачей 180 л.с. Также будет доступен и «заряженный» вариант исполнения родстера с двигателем, способного генерировать мощность до 385 лошадиных сил.