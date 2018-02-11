В 2017 году средние цены на авто в России поднялись на 2%

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Согласно проведенным исследованиям штатными сотрудниками аналитического портала «АВТОСТАТ», в 2017 году средние цены на новые легковые авто в РФ достигли 1 330 000 рублей, что на 2% выше результатов годичной давности. Средневзвешенный ценник на иномарки в минувшем году равен 1 550 000 рублям, а за российские авто отдавали от 583 000 рублей.

Наибольше подорожание зафиксировано у китайских автобрендов Geely и Chery, стоимость авто которых повысилась на 32% и 25,5%. У 7 брендов рост средних цен пребывает на уровне 10-20%. В этот список попали Volkswagen, Hyundai и KIA. У 21 марки индекс роста не достигает и 9%, среди них нужно отметить Renault, Skoda, BMW, Ford и LADA.

В прошлом году эксперты сообщают, что не обошлось и без снижения ценников на новые авто. Так, «УАЗ» подешевел на 0,2%, Mercedes-Benz на 1,1%, Toyota на 2,4%, Land Rover на 3,3% и Infiniti на 9%. Причиной этого аналитики считают изменение структуры продаж.