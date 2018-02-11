Новый Ford GT добрался до Европы

Вчера, 19:00

Новый американский суперкар Ford GT, привезенный в Европу, вручили частично парализованному датскому гонщику Джейсону Уатту. Видео, где пилоту вручали авто, обнародовали на известном видеохостинге YouTube.

В 1990-х годах Уатт выступал в разных гоночных состязаниях. В 1999 году Джейсон попал в ДТП на мотоцикле, и был парализован частично, но это не заставило гонщика отказаться от соревнований. В 2002 году на специально оборудованной машине он выиграл датский туринговый чемпионат. Ранее Уоттс обладал Ford GT 2005, предназначенным для людей с ограниченными способностями.

Новый автомобиль подвергнут дополнениям, на его крыше установят багажник для инвалидного кресла. Как подчеркивает Джейсон, его Ford GT станет наиболее скоростным инвалидным автомобилем.

В моторном отсеке новинки разместился 6-цилиндровый турбодвигатель объемом 3,5 литра с производительностью 647 л.с. Он работает в тандеме с АКПП с двумя сцеплениями.