В Женеву привезут новый седан Peugeot 508

Сегодня, 14:14

В соответствии с информацией, распространенной обозревателями профильных изданий, в марте в Женеве представят новый французский седан Peugeot 508. Его разработают на кроссоверной платформе.

Журналисты портала Automotive News, ссылаясь на источники в PSA Group, сообщают, что новинку разработают на архитектуре EMP2, ставшей основой для многих кроссоверов бренда. Новинку снабдили абсолютно новым внешним оформлением, на создание которого дизайнеров вдохновили концепты Instinct и Exalt. Отмечается, что новый Peugeot 508 должен конкурировать в сегменте D.

Новинка получит совершенно обновленный интерьер, где разместится новая мультимедийная установка i-Cockpit. Салон отделан материалами высокого качества. В моторной линейке стоит выделить 1,2-литровый бензиновый двигатель. Кроме того, предусмотрены 1,6- и 2-литровые турбированные дизельные установки и плагин-гибридные агрегаты.