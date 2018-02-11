Составлен рейтинг классических немецких седанов за 250 000 рублей

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Журналисты отечественного портала «ВладТайм» в ходе исследования составили рейтинг классических немецких автомобилей. В перечень попали немецкие седаны, за которые автолюбители выложат 250 000 рублей.

Согласно информации, полученной от обозревателей отечественного портала «ВладТайм», первое место досталось люксовому седану Mercedes-Benz W124. Выложив 250 000 рублей, автомобилист получает машины 1992-1995 годов выпуска. При приобретении данного авто особое внимание необходимо акцентировать на двигатель. Отмечается, что лучше взять транспортное средство с агрегатами M111 и M104, возможности которых пока не иссякли.

На второй позиции разместился «баварец» BMW 5 E34. За указанную сумму в 250 000 рублей можно приобрести машину, выпущенную в 1992-1995 году. Наиболее оптимальным вариантом считается авто, под капотом которого разместился бензиновый двигатель E34. Однако рекомендуется приобрести машину с установкой M30, имеющей довольно хороший ресурс и обеспечивающей нормальное функционирование.

ТОП-3 замкнул Audi A6. За 250 000 рублей предоставляется возможность покупки авто 1994-1997 годов выпуска. В этом седане наилучшими агрегатами являются 2,6 и 2,8-литровые V6 ABC и AAH. Еще можно выделить рядные агрегаты, но в них нужно обратить внимание на работы системы питания.