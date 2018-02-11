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Mercedes-AMG GT Coupe покажут на автосалоне в Женеве

Сегодня, 17:38

Немецкий купеообразный седан Mercedes-AMG GT Coupe обещают презентовать в рамках Женевского автосалона, который состоится в марте нынешнего года. Об этом сообщает пресс-центр немецкого премиального автопроизводителя.

Согласно информации, обнародованной специализированными порталами, Mercedes-Benz рассекретил название и дату дебюта своего нового мощного автомобиля в кузове седан, получившего название Mercedes-AMG GT Coupe. Ожидается, что на рынок новинка выйдет уже в 2018 году.

В интернет попали фотографии новинки, которые демонстрируют Mercedes-AMG GT в плотной камуфляжной пленке. При просмотре опубликованных снимков стало ясно, что новинку оснастили широкой радиаторной решеткой с вертикальными секциями и воздухозаборниками на переднем бампере. Крыша авто плавно опускается на крышку багажного отсека, а в задней часи машины расположился спойлер.

Под капот новинка получит 8-цилиндровый битурбированный агрегат объемом 4,0 литра с отдачей 600 л.с. Существует вероятность, что авто оснастят и 800-сильной гибридной установкой.


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