В сеть утекли фото нового седана Infiniti Q50

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В сети обнародовали фотографии грядущего люксового седана японского седана Infiniti Q50, который вероятно выйдет в 2020 году. Тизеры новинки созданы независимыми художниками на основе представленного в Детройте концептуального Infiniti Q Inspiration Concept.

При просмотре опубликованных в интернете изображений становится ясно, что новый седан получит более спортивное внешнее оформление, в котором только частично стоит отметить черты представительского автомобиля. Новинку снабдят большой радиаторной решеткой, узкой головной оптикой и бамперами, на которых расположены обширные воздухозаборники.

Согласно информации, распространенной экспертами, в моторный отсек седан получит 2-литровый агрегат VC-T от Honda, оснащенной изменяемой системой сжатия. Благодаря ей мотор может работать при максимальных нагрузках. Помимо того, специалисты считают, что под капотом инженеры оставят прежний 3-литровый битурбированный двтгатель, которые будет доработан. Установки будут приводиться в действие при помощи бесступенчатого вариатора X-Tronic CVT.

Отмечается, что точных данных относительно даты выхода Infiniti Q50 не имеется. Также секретом остается и стоимость машины.