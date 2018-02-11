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Самым популярным авто в Китае оказался минивэн от GM

Сегодня, 06:20

В минувшем году наиболее востребованным автомобилем в Китае опять стал минивэн Wuling Hongguang от американской машиностроительной компании General Motors. Машина производится СП GM-SAIC-Wuling и уже пять лет лидирует на поднебесном рынке.

Согласно информации, распространенной обозревателями специализированных порталов, в 2017 году китайские дилерские центры продали 532 000 таких машин. Никакая другая модель не имеет такой популярности в КНР. Новый минивэн снабдили более хищным оформлением, переделанной оптикой головного света, зауженными задними осветителями и пересмотренной линией остекления.

Под капот новинка получила 1,2-литровый 82-сильный мотор. Кроме него предусматривается 1,5-литровый агрегат с отдачей 105 л.с. Он работает в тандеме с 5-диапазонной МКПП и передним приводом. Цена рестайлингового Wuling Hongguang пока не названа. Актуальная версия машины оценивается от 41 800 до 69 800 юаней, а стартовая модификация кросс-минивэна обойдется в 59 800 юаней.


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