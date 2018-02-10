В Чикаго представят гоночный Hyundai i30 N TCR Race Car

Вчера, 19:19

В США прибыла корейская модель Hyundai I30 N, получившая внешность гоночного автомобиля. После презентации авто на Чикагском автосалоне машину отправят в техасский Остин, где она выступит в американском марафоне Pirelli World Challenge TCR, который стартует 23 марта 2018 года на трассе Circuit of the Americas.

Гоночный автомобиль увеличился в ширине, его снабдили передним рассекателем и дополнительной вентиляцией. В Hyundai i30 N TCR стоит выделить пересмотренный задний бампер, 18-дюймовые колесные диски и огромное крыло. Салон лишился несколько лишних для автоспорта комплектующих, получив при этом особые кресла с 6-точечными ремнями, стальную конструкцию, подрезанное снизу рулевое колесо и механизм Lifeline, предназначенный для тушения возгорания.

Под капотом Hyundai i30 N TCR разместился 2-литровый турбодвигатель с отдачей 350 лошадиных сил, который дополнен цифровым блоком Life Racing. Мотор работает в паре с 6-скоростной секвентальной трансмиссией и эффективными тормозами.