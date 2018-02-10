Обнародованы свежие подробности об электрохэтчбеке Volkswagen I.D.

Вчера, 22:00

Накануне иностранные специализированные порталы распространили информацию о полностью электрическом хэтчбэке Volkswagen I.D. Серийное производство новинки стартует в ноябре 2019 года, а наладят его на автозаводе в Цвиккау.

Как сообщают журналисты профильных СМИ, первые поставки электрохэтчбэка Volkswagen I.D. ожидаются в 2020 году. Отмечается, что пятидверный автомобиль, рассчитанный на 5 посадочных мест, станет первым представителем электрической линейки Volkswagen I.D. Сообщается, что все машины этого модельного ряда разработаны на архитектуре MEB, созданной для грядущих электрокаров Volkswagen.

Немецкий полностью электрический хэтчбэк снабдят батареей, которая позволит ему проехать при полной зарядке до 600 км. Аккумулятор до 80% может заряжаться за 30 минут. На задней оси авто разместится 167-сильный электродвигатель, а до первой «сотни» машина берет разгон за 8,0 секунд. Ожидается, что каждый год будут производить 100 000 электрохэтчбэков.