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Volkswagen обменял уже 150 000 старых дизельных авто на новые

Сегодня, 17:10

Немецкий машиностроительный концерн Volkswagen за последние 6 месяцев прекратил эксплуатацию 150 000 дизельных авто старого стандарта. Согласно сообщению пресс-центра компании, этому способствовала программа, субсидировавшая обмен старого авто на более экологичное.

Глава отдела продаж Volkswagen Фред Капплер сообщает, что использовать фирменные бонусы и начать применять новые машины со стандартом Евро-6 изъявило большее число автолюбителей, чем рассчитывали эксперты первоначально. Программу продлили до 31 марта текущего года.

В прошедшие годы случилось несколько громких скандалов относительно дизельного транспорта. В эпицентре "дизельгейта" оказался Volkswagen. В 2015 году было установлено, что машины автоконцерна получали ПО, занижающее показатели выбросов вредных веществ. Такие программы показывали, что авто соответствуют установленным стандартам.

По причине разразившегося скандала в Берлине созвали дизельный саммит, на который прибыли руководители немецких автопроизводителей. Именно на нем предложили выплачивать автолюбителям премию при обмене старого дизельного авто на новое с аналогичным мотором. В такой программе участвует еще и государство, а цель этой схемы заключается в отказе от устаревших дизельных установок.


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