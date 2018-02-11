В сети показали "Копейку" с роскошным тюнингом

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Уникальные и старинные автомобили являются слабостью и капризом состоятельных людей. Обычно у коллекционеров в гараже находятся машины стоимостью в миллионы долларов, однако дешевые тюнингованные модели, как например, ВАЗ-2101 1975 года выпуска, ничем не хуже их.

Не стоит выкладывать рекордные суммы, чтобы получить в собственность машину, которой позавидует любой арабский шейх. Конструктор, который стал обладателем ВАЗ-2101, подверг авто серьезным доработкам. Стоит выделить интерьер, который получил впечатляющее оформление. Центральная консоль, руль и кресла обшиты светлой кожей, из нее также выполнили напольные коврики. Отделка салона исполнена по заказу.

Как сообщает обладатель «Копейки», ряд комплектующих позаимствовали от других авто. Передние кресла взяты от Volkswagen Passat, а задний диван инженер взял от BMW 3 Series.

Наряду с этим у советского авто остались хромированные бамперы, а оригинальную оптику пришлось восстанавливать. Кузов старинной машины покрыли эмалью, а колесные диски исполнены из алюминия.