Базовый хэтчбек Fiat 500 обзавелся турбомотором

Сегодня, 15:04

В рамках Чикагского автосалона итальянцы из Fiat презентовали обновленный компактный хэтчбек Fiat 500. Новинка поборется за клиентов с машинами от бренда MINI.

Новинка получила переработанные бамперы, иные колесные диск, новые противотуманные осветители и модернизированные тормозные механизмы. Также модель после рестайлинга предлагают с новыми оттенками кузова. В моторном отсеке базового Fiat 500 разместился турбодвигатель объемом 1,4 литра с мощностью 135 лошадиных сил. Агрегат функционирует в тандеме с МКПП и АКПП.

«Заряженный» вариант исполнения городского хэтчбека Fiat 500 получил 1,4-литровый двигатель, который генерирует производительность в 160 «лошадок». Актуальная генерация модели подвергалась обновлению два года назад, тогда в новинку внесли 1800 изменений. В РФ Fiat 500 предлагается только с 4-цилиндровой установкой с объемом 1,4 литра и отдачей в 100 л.с.