Седан LADA Vesta отправился на тесты болидов TCR в Валенсию

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Согласно данным СМИ, более 11 производителей примут участие в сравнительных тестах гоночных автомобилей серии TCR на треке имени Риккардо Тормо в Валенсии. Отмечается, что одним из участников испытательных заездов станет и российский седан LADA Vesta.

Европейские издания сообщают, что тестовые заезды автомобилей TCR в Валенсии пройдут с 12 по 14 февраля на гоночном треке имени Риккардо Тормо в Валенсии. Отмечается, что в тестах примут участие 11 автомобилей брендов KIA, Alfa Romeo, Audi, Honda, Opel, Vauxhall, Renault, SEAT, Volkswagen, Honda, Hyundai и LADA.

Примечательно, что тестированием всех автомобилей займется британский гонщик Даниэль Ллойд, который будет руководствоваться новой технической программой TCR. Пилот отметил, что его опыт поможет отрегулировать баланс сил команд в будущем сезоне TCR. Господин Ллойд признался, что он с нетерпением ждёт тестов.

Отмечается, что, исходя из результатов тестов, которые будут озвучены в конце марта нынешнего года, будет разработана система баланса для всех гоночных категорий, включая Кубок мира WTCR. Новичками в сезоне станут такие бренды как Honda, Volkswagen и Alfa Romeo.