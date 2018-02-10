KIA стимулирует продажи автомобилей в РФ в кредит

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Специалисты российского филиала корейской машиностроительной компании KIA разработали несколько специальных акций по автокредитованию и страхованию, действие которых распространяется на февраль 2018 года. Об этом сообщают журналисты профильных изданий.

В период с 1 по 28 февраля текущего года программа KIA Finance предлагает довольно выгодные условия по кредитованию для KIA Cee’d, KIA Soul, KIA Sportage, KIA Optima и нового KIA Sorento Prime. Благодаря схеме «8,9%» автолюбители могут купить эти модели со ставкой в 8,9% через сеть партнерских банков. Эта программа позволит сэкономить на данных машинах от 20 000 до 87 000 рублей.

Спецпрограмма «9,9%» предлагается для KIA Rio и KIA Rio X-Line. Эти авто можно купить с выгодой в 20 000 рублей. Еще для них доступен проект «Год без платежей», предусматривающий возмещение взносов по процентной ставке от банка, оплаченных за первый год работы договора займа.

Кроссовер KIA Sorento II предлагается по программам господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», позволяющих сэкономить до 205 000 рублей. Помимо того, с 1 февраля нынешнего года начало работать спецпредложение «ВСК» с тарифом КАСКО, позволяющим застраховать главные риски для KIA Sorento Prime.