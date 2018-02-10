В ТОП-10 самых популярных кроссоверов в мире сменился лидер

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В 2017 году японский кроссовер Toyota RAV4 смог вернуть себе лидерство в сегменте SUV, обогнав Honda CR-V. Аналитики портала focus2move сообщают, что в минувшем году Toyota RAV4 приобрели 800 600 клиентов во всем мире, что свидетельствует о росте продаж на 10,1% в сравнении с реализацией 2016 года.

Несколько лет подряд Toyota RAV4 был самым популярным кроссовером на мировом рынке, но в 2015 и 2016 годах лидерство смог отобрать Honda CR-V. В 2017 году кроссовер от Honda реализовался 718 000 раз, что свидетельствует о росте спроса на 0,8% и снижении на вторую строчку в мировом рейтинге. На третьем месте с аналогичным результатом в 718 000 проданных автомобилей расположился Volkswagen Tiguan, который увеличил реализацию сразу на 37,5%.

Не смогли попасть в ТОП-3 такие кроссоверы как Hyundai Tucson и Haval H6, которые реализовались тиражом в 619 000 и 506 000 единиц соответственно. Корейский SUV потерял 4% покупателей, а кроссовер от Great Wall сократил реализацию на 12,7%.

Что касается автомобильного рынка России, то тут в 2017 году самым популярным кроссовером стал корейский Hyundai Creta, который реализовался 55 300 раз при росте спроса сразу на 250%. Продажи Toyota RAV4 в 2017 году составили 32 900 единиц при увеличении результата на 7,6%.