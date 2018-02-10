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Автоблогер сравнил разгон седанов LADA Vesta и Vesta CNG

Сегодня, 06:00

Автомобильный видеоблогер решил проверить способности ускорения LADA Vesta CNG. Для более объективных показателей мужчина сравнил ускорение автомобиля на различных видах топлива: бензине и метане.

Совсем недавно «АвтоВАЗ» начал выпускать битопливный вариант LADA Vesta CNG, который обеспечит передвижение как на классическом бензине, так и на природном газе. Автоблогер решил выяснить, каким образом топливо влияет на скоростные характеристики автомобиля.

Несмотря на то, что версия LADA Vesta CNG на метане является значительно экономнее бензиновой, седан имеет менее мощный двигатель и, соответственно, худшие динамические характеристики. При этом в документах указано, что версия автомобиля на газу набирает первую «сотню» всего за 12,7 секунды, в действительности на это уходит порядка 14,5 секунды.

Однако бензиновой LADA Vesta также потребовалось на 2 секунды больше времени на разгон до 100 км/ч, чем заявлено в документах.


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