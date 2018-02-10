Легендарную Lancia Stratos возродят в виде 550-сильного купе

Сегодня, 04:00

Компания Maniffatura Automobili Torino (MAT) совместно с New Stratos Gbr возобновит проект по производству современного варианта Lancia Stratos. Презентация модели пройдёт в марте нынешнего года на автосалоне в Женеве.

О современной интерпретации легендарного раллийного автомобиля Lancia Stratos известно не так много. Это купе оснастят мотором с отдачей более 550 лошадиных сил, причём он сможет работать в тандеме с автоматической трансмиссией. По словам разработчиков, на используемой платформе можно построить гоночную GT-версию, внедорожное исполнение Safari и «суперкар на каждый день». Новинку выпустят тиражом всего в 25 автомобилей, за один из которых будущему владельцу придётся заплатить не менее 835 000 долларов.

Напомним, в 2010 году возрождённая Lancia Stratos была создана на базе Ferrari F430 Scuderia на заказ для немецкого бизнесмена Михаэля Стошека. Над проектом работало кузовное ателье Pininfarina.

Купе оборудовали 4,3-литровым 8-цилиндровым двигателем, мощность которого была форсирована с 510 до 540 лошадиных сил. На разгон до первой «сотни» спорткару требовалось всего 3,3 секунды. Ателье Pininfarina собиралось наладить мелкосерийную сборку спорткара, однако руководство Ferrari запретило производить авто с применением агрегатов итальянской компании.