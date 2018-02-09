Volkswagen представит новый Touareg 23 марта

Вчера, 23:00

Немецкий автоконцерн Volkswagen обнародовал первые изображения Touareg следующего поколения. Официальная презентация полноразмерного кроссовера пройдёт на автовыставке в Пекине 23 марта.

Разработкой внешности нового Volkswagen Touareg руководил главный дизайнер компании Клаус Бишофф. Представители бренда отмечают, что третья генерация модели сможет похвастаться экспрессивным дизайном, передовыми технологиями и прекрасной управляемостью.

Внешне кроссовер получит немало общего с моделью Atlas, которую россиянам предложат под названием Teramont. Новинку оснастили подобной хромированной решёткой радиатора, объединённой со светодиодными фонарями головного света. Что касается интерьера, то стоит отметить цифровую приборную панель и современную информационно-развлекательную систему с опцией управления жестами.

Новый Volkswagen Touareg построят на масштабируемом шасси MLB Evo. Аналогичная платформа использовалась на Audi Q7 и самых быстрых в мире серийных кроссоверах, а именно Bentley Bentayga, Lamborghini Urus и Porsche Cayenne.

Информация о моторной гамме новинки пока сохраняется в секрете. Предположительно кроссовер получит «заряженную» и гибридную модификации.