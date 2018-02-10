Geely разрабатывает новый кроссовер на базе Volvo XC40

Сегодня, 05:00

В базе патентов Китая появился абсолютно новый кроссовер Geely SX11. Бывший дизайнер Volvo Питер Хорбери разработал экстерьер новинки, который сохраняет классический стиль Geely, но также имеет черты Volvo XC40.

Согласно запатентованным снимкам, новый кроссовер получил классический дизайн Geely, ходовые они на светодиодах, а также радиаторную решетку с концентрическими секциями. Если верить фото, кроссовер получил название SX11, однако авто может выйти на рынок под иным именем.

Кроссовер построили на платформе Volvo XC40. Размеры паркетника следующие: длина – 4 330 мм, ширина – 1 800 мм, высота – 1 609 мм, база колес – 2 600 мм. Моторная линейка Geely SX11 представлена двумя турбодвигателями: объемом литр мощностью 136 л.с. и объемом 1,5 литра мощностью 177 л.с. Пару мотору составит МКПП или АКПП на шесть скоростей. В продажу поступит версия с передним приводом. Позднее паркетник получит гибридный вариант.

Список оснащения представлен ABS, EBD, системой стабилизации, круиз-контролем, бесключевым запуском двигателя и доступом в салон, комплексом мультимедиа, системой кругового обзора, электронным ручным тормозом, системой помощи при подъеме и спуске, панорамным люком. Кроме того, кроссовер Geely SX11 получил диски на 16, 17 и 18 дюймов, а также салон, обитый кожей.