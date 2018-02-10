FCA займется реставрацией классических итальянских авто

Сегодня, 02:00

Компания Fiat Chrysler Automobiles (FCA) создала особое подразделение Reloaded by Creators, которое займется реставрацией классических итальянских авто таких брендов как Abarth, Fiat, Lancia и Alfa Romeo. Автопроизводитель будет восстанавливать оригиналы и продавать их.

Вслед за другими компаниями FCA намерен восстанавливать классические модели до заводского состояния, а затем продавать. Производитель сообщил, что все полученные деньги пойдут на восстановление музея: появятся новые модели, которые весьма важны для компании.

Кроме того, все авто, которые восстановит подразделение Reloaded by Creators, получат особые сертификаты, которые будут подтверждать их подлинность. На данный момент FCA уже занялся реставрацией пяти классических авто.

Ожидается, что восстановленные Lancia Appia Coupe, Lancia Fulvia Coupе Montecarlo, Alfa Romeo SZ, Alfa Spider IV serie и Spidereuropa Pininfarina представят 11 февраля в рамках выставки ретро-авто в Париже. А позднее Reloaded by Creators создаст собственную страницу в интернете.