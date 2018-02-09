Индийские разработчики выпустили 320-сильный спорткар

Сегодня, 18:18

Индийская автомобильная компания DC Design выпустила свою вторую модель, которая получила название DC TCA. Разработчики отметили, что при создании автомобиля они черпали вдохновение из дизайна европейских моделей Pagani Zonda и Ferrari LaFerrari.

Стоит напомнить, что компания DC Design несколько лет назад презентовала спортивный автомобиль DC Avanti, а новый DC TCA спроектирован на том же шасси. Наряду с этим разработчики отметили, что производственная платформа модели получила несколько серьёзных модификаций, что позволило снизить массу конструкции.

Что касается внешности, то новый DC TCA получил агрессивную широкую оптику, а также широкий воздухозаборник спереди. На капоте автомобиля расположились два широких воздуховода. В целом дизайн кузова нового DC TCA имеет некоторые сходства с Pagani Zonda и Ferrari LaFerrari.

Под капотом DC TCA скрывается 3,8-литровый безнаддувной мотор V6, мощность которого составляет 320 лошадиных сил. Мотор работает в тандеме с новейшей автоматической трансмиссией с шестью передачами.

Разработчики не сообщили, из каких именно материалов выполнен автомобиль, но отметили, что в конструкции присутствует титан, карбон и алюминий. Новинка способна разогнаться до 100 км/ч всего за 4,5 секунды при максимальной скорости движения в 200 км/ч, ограниченной электроникой.