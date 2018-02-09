Mazda отзывает в РФ 149 спорткаров RX-8 из-за угрозы возгорания

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Японский автопроизводитель Mazda заявил о проведении в России отзыва спорткаров Mazda RX-8 из-за обнаруженного в топливной системе дефекта. В худшем случае подлежащие отзыву автомобили могут загореться.

По словам представителей российского офиса Mazda, сервисная акция коснётся 149 экземпляров спортивного купе Mazda RX-8. В сообщении Росстандарта уточняется, что дефект могут иметь автомобили, проданные в РФ с апреля 2005 года по конец 2008 года.

Во всех спорткарах с роторными двигателями возможна недостаточная изоляция прижимных колец топливного модуля на верхней поверхности бензобака, вследствие чего компоненты могут быстро изнашиваться из-за нагрева выхлопных труб. По причине данной неполадки возникает риск утечки топлива и возгорания машины.

Представители Mazda свяжутся с хозяевами проблемных спорткаров и сообщат о необходимости произвести ремонтные работы в официальных дилерских центрах. Автовладельцам не нужно будет платить за ремонт. Помимо этого, перечень автомобилей, попадающих под отзыв, был опубликован на официальном портале Росстандарта.