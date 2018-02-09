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Volvo готовится к запуску продаж в России гибридного XC90 T8

Вчера, 22:00

Компания Volvo намерена в нынешнем году вывести на российский авторынок гибридный кроссовер XC90 T8 Excellence. Отмечается, что производитель рассчитывает покорять сердца покупателей высоким уровнем комфорта.

Гибрид Volvo XC90 T8 Excellence появится в российских дилерских центрах в конце лета 2018 года. Автомобиль оснастят 2,0-литровым турбодвигателем и электрическим мотором, совокупная производительность которых достигает 408 лошадиных сил.

Не секрет, что у россиян не пользуются высоким спросом «зелёные» автомобили. Первая попытка Volvo выйти на российских рынок с подобной машиной оказалась провальной, однако на этот раз шведская компания решила сместить акценты и привлекать покупателей высоким комфортом.

Модификация Excellence примечательна богатым списком оснащения, двумя раздельными задними креслами с баром и раскладными столиками. За доплату клиентам предложат трёхместное исполнение модели, в котором переднее сидение заменили большой экран и подставка для ног.

 

 

Согласно предварительной информации, стоить новый Volvo XC90 T8 Excellence будет около 9 000 000 рублей. Напомним, презентация гибридного кроссовера проходила на автосалоне в Женеве в 2016 году. Тогда автомобиль назвали «самым дорогим и богатым» исполнением модели.


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