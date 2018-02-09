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Лимузин проекта «Кортеж» оборудуют отечественными шинами «Кама»

Сегодня, 14:28

Согласно данным российских автомобильных изданий, «президентский» лимузин проекта «Кортеж» будет оборудован боестойкими внедорожными покрышками. Отмечается, что в роли производителя качественных шин выступит российская компания «Кама».

СМИ сообщают, что новые внедорожные покрышки повышенной прочности для проекта «Кортеж» будут разработаны нижнекамским научно-техническим центром «Кама», который входит в состав шинного комплекса «Татнефть». Отмечается, что всего в поставке комплектующих узлов для новых автомобилей проекта «Кортеж» задействованы более 150 компаний, 74 из которых – российские.

Отмечается, что научно-технический центр «Кама» разрабатывал покрышки специально для «президентского» лимузина, а также для других моделей «Кортеж», среди которых будет седан, внедорожник и минивэн. Все автомобили спроектированы на базе Единой модульной платформы (ЕМП).

Напомним, что публичная премьера новых автомобилей проекта «Кортеж», которые будут реализовываться под брендом Aurus, состоится на инаугурации президента России в нынешнем году. Ранее Денис Мантуров, руководитель Министерства промышленности и торговли РФ, отметил, что автомобили уже прошли несколько проверок качества и надёжности.


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