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Обновленный седан Honda Legend дебютировал на рынке

Вчера, 19:18

Японская компания Honda вывела на домашний автомобильный рынок обновленный седан Honda Legend 2019 модельного года, который в Соединенных Штатах и Канаде реализуется под именем Acura RLX. Под капотом модели установлен прежний 399-сильный гибридный мотор.

Согласно данным СМИ, на автомобильном рынке Японии стартовал приём предварительных заказов на новый седан Honda Legend 2019 модельного года. Примечательно, что от американской версии автомобиля новый седан отличается лишь шильдиком Honda и правым расположением руля.

Что касается технических характеристик, то новый Honda Legend 2019 приводится в движение гибридной системой Sport Hybrid SH, которая состоит из трёх электромоторов и 3,5-литрового бензинового двигателя. Суммарно установка способна генерировать 399 лошадиных сил, работая с системой полного привода.

 

 

В плане внешности новый Honda Legend 2019 от дорестайлинговой версии модели отличается иной решеткой радиатора, более современной светодиодной оптикой, а также спортивной выпускной системой. В список базового оснащения автомобиля входит пакет систем безопасности Honda Sensing. Стоимость модели составляет 7 074 000 йен, что по актуальному обменному курсу эквивалентно 3 720 000 рублей.


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