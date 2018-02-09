Пикап Ram 1500 получил более 200 аксессуаров от Mopar

Сегодня, 15:31

Инженеры из бренда Ram, принадлежащего FCA Group, в рамках автосалона в Чикаго представили новый пикап Ram 1500 2019 модельного года с дополнениями от подразделения Mopar. Разработчики отметили, что автомобиль идеально подойдёт для поиска приключений на бездорожье.

Новый пикап Ram 1500 с дополнениями от Mopar дебютировал на автосалоне в Чикаго, который начал свою работу 8 февраля нынешнего года. Разработчики отметили, что для нового грузовика доступны порядка 200 различных внедорожных и спортивных дополнений от подразделения Mopar. Отмечается, что доработанный автомобиль прекрасно подойдёт для любителей активного отдыха.

Самым заметным новшеством в Ram 1500 является особое крепление в грузовом отсеке, которое позволяет закрепить доску для серфинга или небольшую лодку. При этом разработчики отметили, что такой аксессуар пока находится в доработке и недоступен для заказа.

Пикап Ram 1500 от Mopar получил увеличенный дорожный просвет и колёсные арки, а также 18-дюймовые колёсные диски и особые внедорожные покрышки. Помимо этого, модель получила тёмные патрубки спортивной выпускной системы.

Мотор нового пикапа оснащается костюмной системой впуска, но разработчики не уточнили, отразится ли такое новшество на мощности 5,7-литрового мотора HEMI V8.