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Продажи новых иномарок в России в 2017 году достигли 1,1 млн единиц

Сегодня, 16:45

Согласно исследованиям продаж на авторынке России в 2017 году, в стране было приобретено 1,1 млн новых иномарок. В результате 78% от общего объема продаж прошлого года принадлежит автомобилям от иностранных производителей.

Самый большой уровень реализации иномарок наблюдается в Калининградской области, где 95,5% продаж обеспечили иностранные авто. В Москве авто от иностранных производителей занимают 94,6% всего рынка, а в Приморском крае их доля составляет 91,6%. В России насчитывают 27 регионов, где продажи иномарок перевалили за отметку 78%.

Стоит также выделить три региона с наименьшей долей продаж иномарок в России. Таким образом, в Дагестане было реализовано 38,1% автомобилей, в Карачаево-Черкесии иностранным производителям принадлежит 49,3% авторынка, а в Северной Осетии данный сегмент занял лишь 49,8%.


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