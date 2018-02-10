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Great Wall наращивает продажи внедорожников Haval в России

Сегодня, 03:00

Китайские автомобили Haval продолжают набирать популярность в России. Так, в январе россияне приобрели 179 таких машин, что на 66% больше по сравнению с прошлогодним показателем.

Первое место по объёму продаж в РФ среди моделей китайской марки, принадлежащей Great Wall, занял Haval H6 по цене от 1 119 000 рублей. В прошлом месяце выбор на таком кроссовере остановили 123 человека (+66%). На второй строчке разместился полноприводный внедорожник Haval H9, стоимость которого стартует от 2 369 900 рублей. Продажи данной модели в РФ выросли на 211% или до 28 экземпляров.
Замыкает ТОП-3 российских бестселлеров марки Haval H2, разошедшийся тиражом в 21 автомобиль, что соответствует росту на 24%. Компактный кроссовер доступен на российском рынке с ценником от 1 079 900 рублей.
Стоит отметить, что в настоящее время продолжается строительство завода Haval в Тульской области, где наладят производство новой генерации H6. Ожидается, что предприятие начнёт работать уже в следующем году, тогда же российские дилеры начнут предлагать новый H6 местной сборки.


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