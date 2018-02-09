«С молотка» уйдет самый ценный британский спорткар Aston Martin DB4GT

Вчера, 20:00

На аукционе Bonhams в рамках летнего фестиваля в Гудвуде продадут Aston Martin DB4GT Zagato 2 VEV 1961 года, который считается одним из самых ценных британских авто. Аукционный дом намерен продать модель «с молотка» за 15 млн фунтов стерлингов или 1,2 млрд рублей.

Представленный Aston Martin DB4GT Zagato 2 VEV является достаточно уникальной моделью, так как было выпущено только две неофициальные версии Works. Кроме того, в мире существует только три сверхлегких авто DP209. Модель участвовала в гонках с 1961 по 1962 год. За рулем Aston Martin DB4GT Zagato 2 VEV на соревнованиях находился Джим Кларк – двукратный чемпион «Формулы-1» и «Инди-500».

DB4GT Zagato 2 VEV 1961 года выпуска 50 лет находился в частной коллекции и участвовал в соревнованиях ретро-авто в 80-90 годах. В 1993 году случилась серьезная авария, однако завод Aston Martin полностью восстановил модель. Aston Martin DB4GT Zagato 2 VEV оснащали 3,7-литровым двигателем V6 производительностью 314 «лошадей» при моменте силы в 344 Нм. Разгон до 97 км/ч у авто занимает 6,1 секунды при максимальной скорости в 247 км/ч.