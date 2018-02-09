Mercedes-AMG готовит катер в стиле гиперкара Project One

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Компания Mercedes-AMG объединит усилия с Cigarette Racing ради создания нового сверхбыстрого катера. Спортивную лодку под названием Cigarette Racing 515 Project ONE продемонстрируют публике уже на следующей неделе в Майями.

Судя по опубликованному тизеру, новый катер в плане дизайна будет иметь некоторое сходство с гиперкаром Project One, оборудованным гибридной установкой. Пока информация о технических параметрах лодки сохраняется в тайне.

Напомним, одноименный гиперкар получил 1 000-сильную гибридную установку на основе 1,6-литрового мотора V6, который способен выдавать 11 000 об/мин. Привычные пружинные клапаны в ДВС заменили пневмораспределителями. Кроме того, в двигателе используется турбонагнетатель на электроприводе.

Стоит отметить, что ранее Mercedes-AMG уже приходилось сотрудничать с Cigarette Racing. В минувшем году компании презентовали спортивный катер в духе самого быстрого спорткара в линейке немецкого производителя – AMG GT R.

Разработкой дизайна лодки занимался Горден Вагенер, главный конструктор Daimler. Катер оборудовали двумя двигателями, которые в сумме генерируют свыше 3 000 лошадиных сил.