В Сургуте продается 27-летний Honda NSX за 3 млн рублей

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На страницах российских автомобильных изданий появилось сообщения о том, что в Сургуте на продажу выставлен редкий спортивный автомобиль Honda NSX 1991 года выпуска. Автор объявления планирует выручить за модель не менее 2 999 999 рублей.

Местные издания сообщают, что Сургуте на продажу выставлено спортивное купе Honda NSX, которое сошло с конвейера японского завода Honda более 27 лет назад. Автор объявления отметил, что модель выпускалась небольшим тиражом, поэтому найти аналогичный автомобиль сегодня непросто.

Примечательно, что уникальный Honda NSX 1991 сохранил заводской колер кузова, а также в целом имеет вполне удовлетворительное состояние. В подарок к автомобилю владелец предлагает набор аэродинамических элементов красного цвета.

Уникальный Honda NSX в 2015 году получил полное восстановление двигателя и трансмиссии, а также набор оригинальных документов и руководство пользователя. Под капотом Honda NSX первого поколения скрывается 3,0-литровый бензиновый мотор, который способен генерировать 265 лошадиных сил. Спорткар имеет праворульную компоновку и пробег в 150 000 километров. Стоимость автомобиля составляет 2 999 999 рублей. Стоит отметить, что пользователи социальных сетей подвергли критике такую высокую цену.