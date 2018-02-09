УАЗ «Профи» получил версии с автолавкой и рефрижератором

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Ульяновский автомобильный завод в рамках форума «Новая кооперация» представил две новые версии грузовика УАЗ «Профи», предназначенные для перевозки продуктов. Отмечается, что вскоре российские предприниматели смогут приобрести версии с рефрижератором и грузовик с автолавкой.

Согласно данным российских СМИ, компания «УАЗ» презентовала две новые версии среднетоннажного грузовика УАЗ «Профи», предназначенные для перевозки продовольственных товаров. Отмечается, что новый грузовик в скором времени станет доступен для покупки с автолавкой, а также в схожем формате, но с наличием рефрижератора.

Рефрижераторная версия УАЗ «Профи» оснащается двумя холодильными камерами, которые способны поддерживать температуру от -7 до +7 градусов по Цельсию. Кроме того, автомобиль оснащается крытой холодильной витриной, а также встроенными шкафами и полками. Схожий автомобиль доступен и без холодильных установок.

Авторефрижератор на базе УАЗ «Профи» представляет собой фургон объёмом в 9 кубических метров, который предназначен для перевозки продуктов питания и прочих товаров, требующих соблюдения температурного режима. Стоимость таких автомобилей будет озвучена несколько позже, но не исключено, что их серийное производство и вовсе не будет налажено.