Toyota вновь возглавила рейтинг брендов по уровню выручки в России

Вчера, 22:21

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследования российского автомобильного рынка в 2017 году и выяснили, какие компании лидируют по уровню выручки. Примечательно, что в «тройку» лидеров смог войти российский бренд LADA.

Аналитики сообщают, что компания Toyota в 2017 году смогла добиться выручки в 214 млрд рублей, что свидетельствует о снижении показателя в годовом сравнении. Второе место по уровню выручки на российском автомобильном рынке в 2017 году занимает компания KIA с результатом в 202,5 млрд рублей, а показатель вырос сразу на 36% в сравнении с итогами 2016 года. В ТОП-3 смогла попасть российская компания LADA, которая заработала 170 млрд рублей, увеличив выручку на четверть.

На четвертом месте расположилась компания Hyundai, показатель выручки которой составил 169,5 млрд рублей при росте результата на 21,5%. В «пятерку» лидеров входит немецкий Mercedes-Benz, которому удалось реализовать автомобилей на 150 млрд рублей (-2%).

В ТОП-10 лидеров по выручке вошли компании Volkswagen, Renault, BMW и Nissan, которые заработали по 100 млрд рублей при общем росте показателей. Замыкает ТОП-10 премиальный бренд Lexus с 94 млрд рублей и снижением на 1,5%.